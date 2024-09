Esta segunda-feira, com a atualização do ranking da ATP, Nuno Borges subiu ao 30.º lugar e atingiu a posição mais alta na carreira.

Depois de ser eliminado nos oitavos de final do US Open, frente a Medvedev, o tenista tornou-se no segundo português a entrar no top 30, depois de João Sousa ter ficado em 28.º, em 2016. Antes do Grand Slam, Nuno Borges encontrava-se em 34.º.

No topo da hierarquia continua Janik Sinner, vencedor do US Open, seguido do alemão Alexander Zverev, enquanto Alcaraz é terceiro lugar. Novak Djokovic desceu para a quarta posição, o pior ranking desde janeiro de 2023.

Taylor Fritz ficou em segundo lugar no major norte-americano e é agora sétimo da hierarquia.

Relativamente ao ranking feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka venceu o US Open, mas continua atrás de Iga Swiatek. Jason Pegula, finalista derrotada, é agora terceira classificada.