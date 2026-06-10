Nuno Borges foi eliminado, esta quarta-feira, do torneio de pares de 's-Hertogenbosch, ao perder frente à dupla francesa composta por Theo Arribage e Albano Olivetti.

Diante dos primeiros cabeças de série, o duo luso-australiano perderam o primeiro set por 7-6 e até conseguiram chegar ao empate no segundo jogo, com um 7-5. Desta forma, foi necessário recorrer ao super tiebreak e aí voltou a impor-se o favoritismo dos gauleses.

Recorde-se que Nuno Borges ainda se encontra a disputar a vertente de singulares no torneio neerlandês, sendo que vai medir forças com o croata Marin Cilic, 47.º do ranking ATP, esta quinta-feira.