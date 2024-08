Nuno Borges perdeu por 2-0 frente a Thiago Seyboth Wild e foi eliminado na segunda ronda do torneio de Winston-Salem.

Enquanto continua a preparar a sua participação no US Open, o tenista português saiu derrotado pelo 69.º do rankink ATP ao fim de uma hora e meia, pelos parciais de 7-6 (7-2) e 6-2.

Terminou assim a participação de Nuno Borges no torneio norte-americano, já que esta segunda-feira o português foi também eliminado da vertente de pares, juntamente com o italiano Luciano Darderi.