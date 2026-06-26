Nuno Borges foi eliminado do ATP 250 de Maiorca, nas meias-finais, após ter perdido frente ao norte-americano Ethan Quinn, em dois sets. 

O português (53.º do mundo) perdeu com Ethan (63.º), por 6-1 e 6-2, em 57 minutos, naquela que foi a primeira vez que chegou a uma meia-final esta temporada. 

Na primeira ronda de Wimbledon, o número um luso vai medir forças com o também norte-americano Tristan Boyer (193.º), vindo da qualificação. 

Por outro lado, a final de Maiorca será a primeira num torneio ATP para Ethan Quinn, na qual vai defrontar Alejandro Davidovich Fokina (27.º) ou Fabian Marozsan (62.º).

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