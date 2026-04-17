Tenis
Há 28 min
Ténis: Nuno Borges eliminado nos «quartos» do ATP 500 de Barcelona
Tenista luso perde com Medjedovic pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-2
Tenista luso perde com Medjedovic pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-2
Nuno Borges foi eliminado do ATP 500 de Barcelona, depois de perder frente a Hamad Medjedovic, número 88 do ranking mundial, nos quartos de final da prova.
O tenista português, número 52 do ranking, saiu derrotado do encontro com o tenista sérvio, que durou 1 hora e 36 minutos. Nuno Borges perdeu o primeiro set no tie-break, por 7-6 (8-6), e fechou o encontro com uma derrota de 2-0, depois de perder o segundo set com um parcial de 6-2.
O tenista sérvio segue para as «meias» de Barcelona, onde vai enfrentar o vencedor do confronto entre Tomas Machac e Andrey Rublev.
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TAGS: Tenis Nuno Borges ATP ATP 500 ATP Barcelona
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