Nuno Borges foi eliminado do ATP 500 de Barcelona, depois de perder frente a Hamad Medjedovic, número 88 do ranking mundial, nos quartos de final da prova.

O tenista português, número 52 do ranking, saiu derrotado do encontro com o tenista sérvio, que durou 1 hora e 36 minutos. Nuno Borges perdeu o primeiro set no tie-break, por 7-6 (8-6), e fechou o encontro com uma derrota de 2-0, depois de perder o segundo set com um parcial de 6-2.

O tenista sérvio segue para as «meias» de Barcelona, onde vai enfrentar o vencedor do confronto entre Tomas Machac e Andrey Rublev.