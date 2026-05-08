Nuno Borges foi eliminado do Masters 1.000 de Roma depois de perder o confronto frente a Rafael Jodar por 2-0 na segunda ronda da prova.

O tenista luso até começou melhor na partida e conseguiu um break ainda no primeiro set (3-1), mas acabou também por conceder um break e perder o primeiro set no tie-break com parcial de 7-6 (7-4).

O segundo set foi dominado pelo jovem espanhol, que venceu por 6-4 e fechou a partida em 2-0.

Nuno Borges, número 49 do mundo, fica fora do Masters 1.000 de Roma enquanto Rafael Jodar, jovem de 19 anos, segue em frente na sua estreia na prova italiana.

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