Nuno Borges, tenista português, garantiu esta quarta-feira a passagem à segunda ronda do torneio ATP 500 de Tóquio.
O atleta luso bateu o ‘wild card’ japonês Yosuke Watanuki, em três sets, com os parciais de 2-6, 6-4 e 6-1.
Com esta vitória, Nuno vai agora defrontar o canadiano Gabriel Diallo, 35.º do mundo, ou o norte americano Taylor Fritz, quinto.
