Chegou ao fim a prestação de Nuno Borges no torneio de Auckland, após ter perdido por 2-1 frente a Zizou Bergs.

O tenista português entrou mal no encontro e perdeu o primeiro set por 6-2, tendo conseguido responder no jogo seguinte, ao levar a melhor por 6-3. Ora, as decisões ficaram guardadas para o terceiro e último set, sendo que aí foi o belga a vencer por 7-5.

Na outra meia-final, o veterano Gaël Monfils derrotou Nishesh Basavareddy por 2-0, com os parciais de 7-6 e 6-4, garantindo assim a presença na final do torneio australiano.

Para Nuno Borges segue-se a participação no Open da Austrália e o jogo da primeira ronda acontece frente ao francês Alexandre Muller.