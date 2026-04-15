Nuno Borges qualificou-se, esta quarta-feira, para os «quartos» do torneio de Barcelona, após levar a melhor sobre Tomas Etcheverry.

O tenista português precisou de duas horas de dois minutos para derrotar o argentino e 29.º do ranking ATP (2-0), com os parciais de 6-3 e 7-6. Um dos principais destaques vai para a forma como carimbou o triunfo, já que o conseguiu através de um serviço à «padel». A forma de servir apanhou o adversário desprevenido e acabou por não conseguir colocar a bola do outro lado da rede.

Assista aqui ao ponto decisivo de Nuno Borges:

Esta é a primeira vez que Nuno Borges chega à terceira ronda desde que atingiu a mesma fase no Open da Austrália, no início da época. Na próxima fase, Nuno Borges vai medir forças com o vencedor do jogo entre o australiano Alex de Minaur e o sérvio Hamad Medjedovic.