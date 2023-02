O tenista Nuno Borges subiu esta segunda-feira uma posição no ranking mundial e é agora 103.º, mantendo-se como melhor português. Na liderança, continua o sérvio Novak Djokovic.

Nuno Borges aproximou-se um pouco mais do top-100, que já integrou, quando em novembro de 2022 ocupou o 91.º lugar, o seu melhor registo.

João Sousa, que há duas semanas ficou de fora dos 100 primeiros tenistas mundiais e perdeu o estatuto de número um português, desceu um lugar, ocupando agora o 143.º posto.

Djokovic continua a liderar a hierarquia mundial, à frente do espanhol Carlos Alcaraz, que no domingo conquistou o torneio de Buenos Aires, após três meses de ausência dos courts, por lesão, e do grego Stefanos Tsitsipas, segundo e terceiro colocados, respetivamente, num top-10 ao qual regressou Daniil Medvedev.

A polaca Iga Swiatek continua a liderar o ranking WTA, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka, que é segunda. Já a norte-americana Jessica Pegula, subiu do quarto para o terceiro lugar, por troca com a tunisina Ons Jabeur.