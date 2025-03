Esta segunda-feira, Nuno Borges subiu ao 36.º lugar do ranking mundial, após a participação no ATP 500 do Dubai. No torneio do Médio Oriente alcançou a segunda ronda, eliminando o francês Arthur Fils, atual 19.º classificado do circuito. Na última atualização, Nuno estava em 38.º.

Esta subida representa a segunda consecutiva do tenista português, que se aproxima do melhor registo da carreira, o 30.º lugar, atingido em setembro de 2024.

Por sua vez, Jaime Faria, que recentemente entrou no top-100, permaneceu na 87.ª posição depois de ter alcançado os quartos de final no torneio de Santiago, repetindo o feito pela segunda semana consecutiva.

O pódio de melhor classificação portuguesa é liderado por João Sousa, já retirado, com o 28.º lugar do ranking, seguido de Nuno Borges (30.º) e Gastão Elias (57.º).

No topo do ranking ATP, o italiano Jannik Sinner continua na liderança apesar da suspensão por doping, seguido pelo alemão Alexander Zverev e pelo espanhol Carlos Alcaraz, que ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

No ranking feminino, não houve alterações entre as mais bem classificadas. A bielorrussa Aryna Sabalenka mantém-se no primeiro lugar, seguida da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff.