Ténis: Nuno Borges sobe duas posições no ranking ATP
Tenista português alcança o 48.º lugar
Nuno Borges subiu dois lugares no ranking ATP, ocupando agora o 48.º lugar.
O tenista de 29 anos é o único português no «top-100», sendo que Henrique Rocha desceu duas posições e Jaime Faria subiu 14 lugares. Ambos seguem entre os 200 melhores desta classifiação.
A recente atualização dos rankings masculino e feminino movimentou também algumas posições no topo das classificações. No masculino, o tenista alemão, Alexander Zverev, subiu ao top 3, depois de ter sido eliminado por Jannik Sinner, nas meias-finais do ATP 1000 de Miami.
Já no feminino, a tenista norte-americana, Coco Gauff, também ascendeu ao terceiro lugar do ranking, após perder na final frente à líder do ranking WTA, Aryna Sabalenka.
Francisca Jorge, tenista portuguesa de 25 anos, subiu 5 lugares com a nova atualização, alcançando o 185.º lugar no ranking WTA.