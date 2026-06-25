Tenis
Há 22 min
Ténis: Nuno Borges vence 16.º do ranking e chega às «meias» em Maiorca
Português atinge pela terceira vez a meia-final de um torneio ATP, ao derrotar Luciano Darderi
AC
Português atinge pela terceira vez a meia-final de um torneio ATP, ao derrotar Luciano Darderi
AC
O português Nuno Borges conquistou uma grande vitória esta quinta-feira, frente ao número 16 do ranking, Luciano Darderi, nos quartos de final do ATP 250 de Maiorca.
O tenista luso, 53.º do ranking ATP, derrotou o primeiro cabeça de série do torneio em dois sets, com os parciais 7-6(1), 6-4, num encontro que durou uma hora e 37 minutos.
Nas meias-finais, Nuno Borges terá pela frente o norte-americano Ethan Quinn (63.º do ranking ATP), que também esta quinta-feira afastou o checo Vit Kopriva (68.º), com os parciais 5-7, 7-5 e 6-3.
Esta, diga-se, foi a terceira vez que o tenista maiato conseguiu chegar às meias-finais de um torneio ATP, a primeira em relva, a poucos dias do arranque de Wimbledon, primeiro Grand Slam da temporada.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS