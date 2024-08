Nuno Borges venceu, esta segunda-feira, o australiano Aleksandar Vukic e garantiu presença no quadro principal do Masters 1000 de Cincinnati.

No primeiro jogo no top-40 da ATP, como 39.º do ranking mundial, o tenista português venceu a partida em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-1, numa hora e 21 minutos.

Depois de vencer na terceira e última ronda da qualificação, o português vai jogar agora com o francês Adrian Mannarino, 33.º do ranking ATP, na primeira ronda do quadro principal.