Nuno Borges, tenista português, subiu esta segunda-feira para a 34.ª posição do ranking da ATP e alcançou a melhor posição da carreira.

No dia em que começa o US Open, um dos quatro torneios do Grand Slam, o português subiu posições apesar de ter sido eliminado na segunda ronda de Winston-Salem.

O melhor português da atualidade joga na terça-feira, na primeira ronda do torneio, frente a Federico Coria (79.º).

Relativamente à liderança do ranking, o lugar continua a ser ocupado por Jannik Sinner desde 10 de junho. Novak Djokovic é segundo e Carlos Alcaraz completa o pódio.

O top-10 da hierarquia feminina (WTA) manteve-se intacto, com a polaca Iga Swiatek a liderar. Aryna Sabalenka é segunda e Coco Gauff terceira.