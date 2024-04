Após a chegada inédita aos quartos de final no Estoril Open 2024, Nuno Borges, tenista português, subiu quatro lugares no ranking da ATP e ocupa agora o 58.º lugar.

O número um português voltou a entrar no top 60 mundial, tendo como 46.º a melhor classificação, e é o único luso nos 200 melhores, depois de Henrique Rocha ter caído na primeira ronda no Estoril Open e descer para 206.º.

No top 10, Hubert Hurkacz, que venceu no domingo o torneio português, subiu para oitavo lugar, enquanto que Casper Ruud, vencedor na edição passada e eliminado nas «meias» na presente, caiu para décimo. Djokovic continua na liderança, seguido do italiano Jannik Sinner e do espanhol Carlos Alcaraz, na semana em que se disputa o primeiro Masters 1000 em terra batida da temporada, em Monte Carlo.

Relativamente à classificação feminina, Francisca Jorge está em 190.º, num ranking liderado pela polaca Iga Swiatek, à frente da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Coco Gauff.