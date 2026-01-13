Nuno Borges garantiu esta terça-feira a passagem à segunda ronda do torneio de Auckland, após vencer Tomás Etcheverry em três sets.

O tenista luso precisou de duas horas e 30 minutos para se superar ao argentino, com os parciais de 7-5, 3-6 e 7-6 (7-2). Na próxima ronda, Nuno Borges vai medir forças com o norte-americano Elito Spizzirri, 89.º do ranking ATP.

«Neste tipo de condições escorregadias não podemos sentir-nos muito bem. Hoje, acho que não consegui jogar o melhor ténis, mas estive bem no tie-break, fiz muitas coisas boas nessa altura. Espero que seja um aumento de confiança para o próximo jogo», afirmou.

Além do triunfo, fica na retina um ponto absolutamente sensacional do português e 46.º do ranking. Junto à rede, Nuno Borges respondeu de forma perfeita a um ataque do argentino e a bola terminou na sua metade do campo. Vale a pena ver.

Assista aqui ao ponto de Nuno Borges: