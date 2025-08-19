O português Nuno Borges perdeu esta terça-feira na primeira ronda do torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos. 

Na estreia, o 42.º do ranking escorregou em dois sets frente ao polaco Kamil Majchrzak, com os parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e sete minutos.

Em sentido inverso, Francisco Cabral venceu e está na segunda ronda de pares, ao lado do austríaco Lucas Miedler.

A dupla bateu o sueco Andre Goransson e o neerlandês Sem Verbeek, por 4-6, 7-6 (7-3) e 10-8. A partida demorou uma hora e 44 minutos. Na próxima ronda vão entrar os vencedores do encontro entre Sadio Doumbia e Nathaniel Lammons ou Jan Zielinski e Jackson Withrow.

De referir que este é o último torneio antes do Open dos Estados Unidos, o quarto e último Grand Slam da temporada.

