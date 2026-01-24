Novak Djokovic apurou-se para os oitavos de final do Open da Austrália, ao bater o neerlandês Botic van de Zandschulp por três sets a zero.

O recordista de títulos do Grand Slam (24) e no Major de Melbourne (10) começou por impor-se nos dois sets iniciais por 6-3 e 6-4, mas teve mais dificuldades no terceiro parcial, no qual chegou a precisar de receber assistência após torcer o tornozelo direito. Salvou dois set points com 5-6, mas conseguiu levar a decisão para o tie-break, que venceu por 7-4.

O encontro ficou marcado por um momento tenso: sensivelmente a meio do segundo set, depois de uma bola do adversário ter sido considerada fora, Djokovic disparou negligentemente uma direita que quase atingiu um apanha-bolas, num momento que fez lembrar a noite em que foi desqualificado da edição de 2020 do Open dos Estados Unidos por acertar numa juíza de linha.

O encontro prosseguiu e Djokovic fechou-o com sucesso e recordes à mistura. Além de ter alcançado a vitória 400 em torneios do Grand Slam (já era o recordista absoluto), tornou-se no tenista com mais presenças em oitavos de final de Grand Slam (70), superando Roger Federer, e igualou os registo do suíço de 18 presenças nesta fase do Open da Austrália e de vitórias em encontros do primeiro Major da temporada (102).

Nos outros jogos da jornada, destaque para o triunfo de Jannik Sinner (vencedor das edições de 2024 e 2025) sobre o norte-americano Eliot Spizziri (85.º da hierarquia). O número 2 do Mundo foi surpreendido no primeiro set (4-6), mas impôs-se nos seguintes por 6-3, 6-4 e 6-4. Está em rota de colisão com Djokovic para as meias-finais.

Ainda no quadro masculino, Stan Wawrinka, 40 anos, concluiu a última participação da carreira no «Happy Slam» (que venceu em 2014) ao perder com o norte-americano Taylor Fritz por 3-1, com os parciais de 7-6 (7-5), 2-6, 6-4 e 6-4.

No quadro feminino, Naomi Osaka não se apresentou no court para o encontro com a australiana Maddison Inglis. A tenista nipónica abandonou o torneio alegando questões físicas. Já Iga Swiatek, que busca o primeiro título na Austrália para completar o Grand Slam de carreira aos 24 anos, afastou a russa Anna Kalinskaya ao cabo de três sets (6-1, 1-6 e 6-1).