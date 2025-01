Depois do triunfo sobre Jiri Lehecka no Open da Austrália, na manhã deste domingo (sessão noturna em Melbourne), Novak Djokovic não falou no «court», ainda que tenha feito o rescaldo aos microfones de outros órgãos de comunicação social.

Mais tarde, o sérvio recorreu às redes sociais para explicar o sucedido.

«Olá a todos, obrigado pelo vosso apoio, foi uma grande partida e estou ansioso por defrontar o Carlos [Alcaraz]. Quero aproveitar este momento para explicar porque não dei a habitual entrevista pós-jogo no “court”. Há uns dias, um famoso jornalista desportivo aqui na Austrália decidiu gozar com os adeptos sérvios e fez comentários ofensivos sobre mim. Até ao momento, nem ele, nem o Channel 9 se desculparam publicamente.»

«Claro que foi constrangedor estar no “court” [depois do jogo]. Sempre gostei de falar com o Jim Courier. Devo manter a minha postura até receber um pedido de desculpas público. Pode ser que a situação se altere até ao próximo jogo», explicou.

Em causa estão comentários tecidos por Tony Jones, diante de adeptos de Djokovic, descrevendo o tenista sérvio como «sobrevalorizado» e «acabado», e gozando com os sérvios.

O duelo entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz será o oitavo entre os dois tenistas. O sérvio, que lidera por 4-3, sendo o mais recente duelo na final dos Jogos Olímpicos de Paris.