Francisco Cabral está fora do Open da Austrália e já não há representantes portugueses em prova.

O tenista luso perdeu, na última madrugada, na segunda ronda da variante de pares masculinos e na ronda inicial da variante de pares mistos, do primeiro torneio do Grand Slam da época.

Juntamente com o austríaco Lucas Miedler, Cabral foi derrotado pelo checo Adam Pavlasek e pelo tenista da casa John Patrick Smith em dois parciais, por duplo 6-4, numa partida que durou uma hora e 15 minutos.

Na variante de pares mistos, Francisco Cabral e a tenista da casa Ellen Perez, foram derrotados por outra tenista local, Storm Hunter, e o monegasco Hugo Nys em três parciais, por 1-6, 6-3 e 10-4, num encontro de uma hora e cinco minutos.