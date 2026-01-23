Tenis
Open da Austrália: Francisco Cabral perde em pares e em pares mistos
Portugal fica sem representantes no primeiro torneio do Grand Slam da época
Francisco Cabral está fora do Open da Austrália e já não há representantes portugueses em prova.
O tenista luso perdeu, na última madrugada, na segunda ronda da variante de pares masculinos e na ronda inicial da variante de pares mistos, do primeiro torneio do Grand Slam da época.
Juntamente com o austríaco Lucas Miedler, Cabral foi derrotado pelo checo Adam Pavlasek e pelo tenista da casa John Patrick Smith em dois parciais, por duplo 6-4, numa partida que durou uma hora e 15 minutos.
Na variante de pares mistos, Francisco Cabral e a tenista da casa Ellen Perez, foram derrotados por outra tenista local, Storm Hunter, e o monegasco Hugo Nys em três parciais, por 1-6, 6-3 e 10-4, num encontro de uma hora e cinco minutos.
