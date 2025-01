O português Nuno Borges apurou-se para a segunda ronda do Open da Austrália na última madrugada, ao vencer o francês Alexandre Muller.

Número um nacional e 33.º do ranking ATP, Borges até perdeu o primeiro parcial por 7-6 (7-2 no tie break), mas exibiu-se em bom nível e foi mais forte diante do 58.º da hierarquia mundial nos três parciais seguintes, por 3-6, 2-6 e 5-7, num encontro que durou duas horas e 55 minutos. Muller, diga-se, foi campeão em Hong Kong há uma semana.

O tenista luso, de 27 anos, vai defrontar o australiano Jordan Thompson, 27.º do ranking, ele que afastou o alemão Dominik Koepfer (124.º), por 7-6 (3), 6-4, 4-6, 6-3. Borges já derrotou Thompson nas duas ocasiões em que os dois se defrontaram anteriormente.

Também esta madrugada, Stefanos Tsitsipas (12.º) foi surpreendido e eliminado pelo norte-americano Alex Michelsen (42.º), com parciais de 7-5, 6-3, 2-6 e 6-4.

Por sua vez, o número um do mundo Jannik Sinner entrou com o pé direito e somou a 15.ª vitória seguida, ao bater o chileno Nicolas Jarry (36.º), com os parciais de 7-6 (2), 7-6 (5) e 6-1, ao fim de duas horas e 40 minutos.

O italiano, refira-se, defende o primeiro Grand Slam na carreira.