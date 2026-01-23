Open da Austrália: Nuno Borges cai na terceira ronda, Alcaraz avança
Português derrotado por Learner Tien. Espanhol vence Corentin Moutet e vai defrontar Tommy Paul
O português Nuno Borges foi eliminado, na última madrugada, na terceira ronda do Open da Austrália, pelo segundo ano consecutivo, ao perder com o norte-americano Learner Tien.
O número um português, 46.º do mundo, foi derrotado pelo em três parciais. O maiato, de 28 anos, até esteve muito perto de vencer o primeiro set, que o adversário acabou por vencer por 7-6 (11-9). Depois, Tien conquistou o segundo parcial por 6-4 e fechou com 6-2 no terceiro e último set, para terminar o encontro ao fim de duas horas e quatro minutos.
Nos oitavos de final, Tien vai defrontar o russo Daniil Medvedev (12.º do ranking ATP), que esteve a perder por dois sets, mas derrotou o húngaro Fabian Marozsan (47.º do mundo), por 6-7(5), 4-6, 7-5, 6-0 e 6-3, ao fim de quase quatro horas.
Alcaraz segue para os oitavos
O espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking ATP e que em 2025 afastou Borges na terceira ronda, garantiu a qualificação para os oitavos de final, ao bater o francês Corentin Moutet em três sets.
O tenista de Múrcia, de 22 anos, impôs-se em duas horas e cinco minutos a Moutet, 32.º cabeça de série do torneio, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-1.
Alcaraz vai enfrentar Tommy Paul, 19.º cabeça de série do torneio, na próxima ronda em Melbourne. O espanhol Alejandro Davidovich Fokina (14.º) desistiu do encontro com o norte-americano, por problemas físicos. Nessa altura, Paul já vencia por 6-1 e 6-1.
Alcaraz continua, assim, em busca do Open da Austrália, o único «major» que lhe falta no currículo e no qual nunca passou dos quartos de final.