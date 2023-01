Novak Djokovic teve de suar, mas apurou-se para a terceira ronda do Open Austrália, com uma vitória frente a Enzo Couacaud, número 191 do mundo.

Apesar da diferença de estatuto, o jogo foi tudo menos tranquilo, tanto dentro como fora do court. Na quadra, diga-se, a perna ligada de Djokovic não lhe deu tréguas e o tenista sérvia demonstrou algum desconforto físico. «Para ser honesto, a perna não está boa, de todo», confessou Nole à Eurosport, já no final da partida.

Mas também houve tensão nas bancadas e o número cinco do mundo chegou mesmo a irritar-se com o árbitro, devido à presença de um espectador que o estava incomodar.

«Tem sido isto a noite toda. O que é que vais fazer? O homem está bêbedo, fora de controlo, tem-me provocado desde o primeiro ponto. Não está aqui para ver ténis, só está aqui para mexer com a minha cabeça. Ouviste-o pelo menos dez vezes. O que vais fazer quanto a isto?», disse Djokovic ao juiz, visivelmente exaltado.

Polémicas à parte, o sérvio precisou de quatro sets para levar de vencida o adversário francês: Couacaud triunfou no tiebreak do segundo parcial. Djokovic venceu os restantes por 6-1, 6-2 e 6-0.

Maior candidato ao título na Austrália, Djokovic vai agora defrontar Grigor Dimitrov, 28.º no ranking ATP.

De resto, o quarto dia de Open da Austrália ficou ainda marcado pela eliminação de Casper Ruud, número três do ranking mundial, frente a Jenson Brooksby, número 39.

Ruud, finalista de Roland Garros e do US Open em 2022, caiu ao cabo de três horas e 56 minutos, pelo parciais de 6-3, 7-5, 6-7 e 6-2.