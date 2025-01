Após garantir o passaporte para a segunda ronda de pares do Open da Austrália, juntamente com Francisco Cabral, Nuno Borges não ficou surpreendido com a vitória frente a Michael Venus e Nikola Mektic.

«Jogámos muito bem hoje. Achei que o primeiro set foi importante, mas não decidiu assim tanto. Tivemos de voltar a ser melhores no segundo set. Não me surpreende assim tanto, principalmente nos pares, nós conseguirmos uma vitória destas. Os jogos são sempre decididos em pequenos momentos do encontro e, às vezes, pode calhar para o nosso lado», disse o tenista luso à Lusa.

A dupla portuguesa vai enfrentar Sriram Balaji e Miguel Reyes-Varela no próximo jogo.

Por outro lado, esta sexta-feira, na terceira ronda de singulares, o número um nacional vai encontrar o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro do mundo.

«Agora é descansar bem para preparar para o próximo singular. Estou muito entusiasmado para jogar num grande estádio de novo, no maior deste Grand Slam, e tentar trazer o melhor de mim. Não vai ser fácil conseguir fazer um grande jogo, mas vou aceitar o desafio como ele é», referiu.

De referir que ambos apenas se encontraram uma vez, no ATP 500 de Barcelona, em 2023, com o espanhol a triunfar com os parciais de 6-3 e 6-1.