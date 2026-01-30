Está encontrado o primeiro finalista da edição de 2026 do Open da Austrália: Carlos Alcaraz.

Uma autêntica maratona entre o espanhol e Alexander Zverev, o terceiro encontro mais longo de sempre no Grand Slam e, consequentemente, a meia-final com maior tempo de jogo, com cinco horas e 27 minutos, e que termina com a vitória de Alcaraz por 3-2 em sets.

O encontro começou de feição para o número um do ranking ATP, com triunfos consecutivos nos dois primeiros parciais (6-4 e 7-6), mas a reação de Zverev foi demolidora para a vertente física de ambos os atletas. No court principal, o alemão venceu com um duplo 7-6 e tudo se decidiu no último jogo.

Alcaraz esteve em desvantagem desde início, sendo obrigado inclusive a fazer break ao serviço de Zverev. A vitória coloca o tenista espanhol na final e pode mesmo tornar-se o mais novo de sempre a vencer (pelo menos uma vez) todos os Grand Slams.

Recorde-se que esta é a primeira vez que Carlos Alcaraz atinge a final do Open da Austrália, ficando agora à espera do seu adversário, que irá sair do jogo entre Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Assista ao ponto decisivo de Alcaraz: