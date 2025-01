Está fechado o quadro de apurados para os quartos de final do Open da Austrália. O último a avançar no torneio foi Alex De Minaur, que superou o jovem norte-americano Alex Michelsen em apenas três sets: 6-0, 7-6 e 6-3.

O tenista australiano, oitavo colocado no ranking ATP, só no segundo parcial perdeu um pouco do controlo que evidenciou durante a esmagadora maioria do encontro, mas os erros não forçados do adversário (50 contra 25 do australiano) ajudaram ao desfecho desequilibrado.

Nos quartos de final, Alex De Minaur vai defrontar o número um mundial, Jannik Sinner, que esta segunda-feira afastou Holger Rune, num jogo recheado de peripécias. O prato forte da próxima eliminatória do «major» australiano será, no entanto, o duelo que opõe Novak Djokovic a Carlos Alcaraz, esta terça-feira.

Na variante feminina, Emma Navarro saiu vencedora de uma dura batalha frente à russa Daria Kasatkina, que se prolongou por 2.43 horas. A norte-americana triunfou pelos parciais de 6-4, 5-7 e 7-5. O encontro teve um total de 17 quebras de serviço e 109 erros não forçados, bem distribuídos pelas duas atletas.

Para Emma Navarro segue-se mais um duelo que se prevê intenso, nos quartos de final do Open da Austrália, frente à polaca Iga Swiatek, que esta segunda-feira afastou a alemã Eva Lys pelos esclarecedores parciais de 6-0 e 6-1.