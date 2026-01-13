Ténis
Open da Austrália: Francisca Jorge eliminada na qualificação
Tenista lusa derrotada em dois sets frente à belga Greet Minnen
Francisca Jorge caiu na qualificação para o Open da Austrália, após perder em dois sets frente à belga Greet Minnen.
Contra a 12.ª cabeça de série na fase de qualificação, a tenista lusa não conseguiu contrariar o favoritismo da adversária e terminou com uma derrota por 6-2 no primeiro jogo. O segundo não foi muito diferente e acabou com novo triunfo de Minnen, por 6-3, fechando o encontro ao fim de uma hora e 12 minutos.
Recorde-se que Francisca Jorge, número um portuguesa no ranking WTA, era a única a participar nesta fase do torneio, sendo que continua à procura do primeiro triunfo em Grand Slams.
