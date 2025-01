Os oitavos de final do Open da Austrália completam-se esta segunda-feira e, até ver, os favoritos confirmaram esse estatuto. A começar pelo número um do mundo, e detentor do título em Melbourne, Jannik Sinner, que afastou o dinamarquês Holger Rune (13.º) pelos parciais de 6-3, 3-6, 6-3 e 6-2.

No terceiro set, o italiano necessitou de assistência médica, devido ao intenso calor que se fazia sentir na Rod Laver Arena, um episódio tenso numa partida atribulada, que teve bons momentos de ténis, a par de outros um tanto ou quanto inusitados.

O mais incrível de todos aconteceu no início do quarto parcial, quando um serviço de Sinner partiu a base da rede, obrigando a uma interrupção inesperada na partida, que se prolongou por mais de um quarto de hora.

Este foi um dia importante para o ténis italiano, uma vez que também Lorenzo Sonego se apurou para os quartos de final do Open da Austrália, ao derrotar Learner Tien, igualmente por 3-1 (6-3, 6-2, 3-6 e 6-1).

Já Gael Monfils viu-se forçado a abandonar o encontro com Ben Shelton, no início do quarto set, devido a problemas físicos. O veterano francês, de 38 anos, deu uma excelente réplica nos três parciais iniciais, todos resolvidos no «tie-break» (7-3, 3-7 e 7-2), mas não aguentou o ritmo do jovem norte-americano.

Mais feliz esteve a sua esposa, a ucraniana Elina Svitolina, que afastou russa Veronika Kudermetova (6-4 e 6-1), no quadro feminino. A polaca Iga Swiatek despachou a alemã Eva Lys em apenas uma hora, por 6-0 e 6-1, e a norte-americana Madison Keys derrotou a cazaque Elena Rybakina (6-3, 1-6 e 6-3).