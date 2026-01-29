Estão encontradas as finalistas da edição de 2026 do Open da Austrália: Aryna Sabalenka e Elena Rybakina.

A tenista bielorrussa e número um do ranking WTA impôs-se de forma clara a Elena Svitolina, com um triunfo por 2-0 em uma hora e 16 minutos, pelos parciais de 6-2 e 6-3.

Além da passagem ao encontro decisivo, Sabalenka torna-se a terceira mulher na «Era Open» (a partir de 1968) a discutir a final de um major da época em quatro ocasiões consecutivas, juntando-se a Evonne Goolagon (1971-1976) e Martina Hingis (1997-2002), sendo que ambas conseguiram somar seis finais cada. As únicas derrotas de Sabalenka neste período aconteceram na final do Open da Austrália, em 2025, e no US Open, em 2023.

Pela frente terá Elena Rybakina, numa reedição de 2023 do Open da Austrália. A tenista cazaque levou a melhor sobre Jessica Pegula, com um triunfo por 2-0 e com os parciais de 6-3 e 7-6. Este será o 15.º confronto entre ambas, com vantagem para Sabalenka que venceu os únicos dois jogos em Grand Slams a envolver as tenistas.