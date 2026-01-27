Alexander Zverev apurou-se, na madrugada desta terça-feira, para as meias-finais do Open da Austrália, após vencer Learner Tien por 3-1.

Num encontro que teve a duração de três horas e 11 minutos, o tenista alemão venceu o primeiro set por 6-3, mas deixou fugir o segundo no tiebreak (6-7). Ainda assim, Zverev mostrou-se mais forte nos últimos dois jogos e triunfou em ambos, por 6-1 e 7-6.

Frente ao mais jovem atleta masculino de sempre a chegar aos «quartos» do Open da Austrália, Learner Tien (20 anos), Zverev fica agora a aguarda o adversário na próxima fase, que sairá do jogo entre Carlos Alcaraz, líder do ranking ATP, e o tenista da casa, Alex de Minaur.

