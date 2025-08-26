Carlos Alcaraz qualificou-se para a segunda ronda do Open dos Estados Unidos, após bater, em três parciais, o norte-americano Reilly Opelka (67.º). Na madrugada desta terça-feira, o número dois do ranking ATP – de cabelo rapado – aplicou parciais de 6-4, 7-5 e 6-4, ao cabo de duas horas.

Na segunda ronda do quarto e último “major” da temporada, Alcaraz vai defrontar o italiano Mattia Bellucci (65.º), que beneficiou da desistência do chinês Shang Juncheng.

Alcaraz, de 22 anos, já venceu cinco troféus do Grand Slam (Open dos Estados Unidos, em 2022, Wimbledon, em 2023 e 2024, e Roland Garros, em 2024 e 2025).

Nesta temporada, o espanhol de Múrcia regista 54 vitórias e apenas seis derrotas, com seis títulos arrecadados, três dos quais em torneios de categoria Masters 1.000, o último em Cincinnati, após a desistência de Jannik Sinner (1.º).

No quadro feminino, a norte-americana Venus Williams, de 45 anos, foi eliminada por Karolina Muchova, no regresso da antiga número um mundial ao Open do Estados Unidos. A tenista checa de 29 anos, 13.ª do Mundo, decidiu o encontro em 2-1 (6-3, 4-6 e 6-1).

Na segunda ronda, Muchova vai defrontar a vencedora do encontro entre a romena Sorana Christea (71.ª) e a argentina Solana Sierra (74.ª).

Venus Williams conquistou por duas vezes o Open dos Estados Unidos, em 2000 e 2001, num total de sete troféus do Grand Slam, todos os outros em Wimbledon, e liderou o ranking mundial feminino durante 11 semanas em 2002.

A 139.ª edição do Open dos Estados Unidos decorre até 8 de setembro, em Nova Iorque.