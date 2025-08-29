VÍDEO: Nuno Borges perde na segunda ronda do US Open
Maiato falha nova presença nos "oitavos" do torneio, após maratona que ultrapassou as quatro horas
Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda do Open dos Estados Unidos, o último “major” da temporada, ao perder com o norte-americano Tommy Paul, por 3-2 (7-6 [8-6], 6-3, 5-7, 5-7 e 7-5).
Na madrugada desta sexta-feira, num encontro que durou 4:28 horas no Flushing Meadows, em Nova Iorque – e terminou para lá das 1:30 locais (6:30 em Portugal Continental) – o português foi incapaz de completar a reviravolta perante o 14.º do Mundo. Até porque o maiato de 28 anos, 41.º do ranking ATP, apresentou problemas físicos no quarto e penúltimo “set”.
Todavia, o quinto “set” foi o mais longo, durando uma hora e dois minutos.
Na terceira ronda, Tommy Paul vai defrontar o cazaque Alexander Bublik (24.º), que eliminou o australiano Tristan Schoolkate (96.º) com triplo 6-3.
No lote dos candidatos à conquista do torneio, o número três mundial, o alemão Alexander Zverev, qualificou-se para a terceira ronda após vencer o britânico Jacob Fearnley (60.º) em três parciais, com triplo 6-4. Segue-se o duelo com o canadiano Felix Auger-Aliassime (27.º).
Já o líder do Mundo, o italiano Jannik Sinner, ultrapassou o australiano Alexei Popyrin (36.º), vencendo por 3-0 (6-3, 6-2 e 6-2). Na próxima fase há duelo com o canadiano Denis Shapovalov (29.º).
A 139.ª edição do Open dos Estados Unidos decorre até 8 de setembro.