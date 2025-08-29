Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda do Open dos Estados Unidos, o último “major” da temporada, ao perder com o norte-americano Tommy Paul, por 3-2 (7-6 [8-6], 6-3, 5-7, 5-7 e 7-5).

Na madrugada desta sexta-feira, num encontro que durou 4:28 horas no Flushing Meadows, em Nova Iorque – e terminou para lá das 1:30 locais (6:30 em Portugal Continental) – o português foi incapaz de completar a reviravolta perante o 14.º do Mundo. Até porque o maiato de 28 anos, 41.º do ranking ATP, apresentou problemas físicos no quarto e penúltimo “set”.

Todavia, o quinto “set” foi o mais longo, durando uma hora e dois minutos.

Na terceira ronda, Tommy Paul vai defrontar o cazaque Alexander Bublik (24.º), que eliminou o australiano Tristan Schoolkate (96.º) com triplo 6-3.

No lote dos candidatos à conquista do torneio, o número três mundial, o alemão Alexander Zverev, qualificou-se para a terceira ronda após vencer o britânico Jacob Fearnley (60.º) em três parciais, com triplo 6-4. Segue-se o duelo com o canadiano Felix Auger-Aliassime (27.º).

Já o líder do Mundo, o italiano Jannik Sinner, ultrapassou o australiano Alexei Popyrin (36.º), vencendo por 3-0 (6-3, 6-2 e 6-2). Na próxima fase há duelo com o canadiano Denis Shapovalov (29.º).

A 139.ª edição do Open dos Estados Unidos decorre até 8 de setembro.

