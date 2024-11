Os tenistas Krawietz e Puetz venceram este domingo o ATP Finals na variante de pares.

Em 1h40 minutos, a dupla alemã foi mais forte que o conjunto formado pelo o salvadorenho Marcelo Arévalo e o croata Mate Pavic, vencendo por dois sets a zero, com um duplo 7-6 (7-5 e 8-6 no tiebreak).

Krawietz e Puetz tornaram-se nos primeiros tenistas alemães a vencer a prova em pares. Sucedem ao norte-americano Rajeev Ram e ao britânico Joe Salisbury, que ganharam em 2023.