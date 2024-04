A seleção portuguesa feminina de ténis vai lutar pela permanência no Grupo I, da «Billie Jean King Cup».

No Complexo de Ténis do Jamor, as atletas lusas perderam diante dos Países Baixos por 3-0 e vão agora jogar a manutenção com Noruega e Bulgária, as duas seleções que ocupam os últimos lugares das «Pools» A e C.

Maria Garcia, tenista lusa e n.º1.343 do ranking WTA, perdeu por 2-0 com a neerlandesa Eva Vedder, pelos parciais de 6-2 e 6-3. Já Matilde Borges não conseguiu fazer melhor e saiu derrotada em três sets, frente a Anouk Koevermans, pelos parciais de 6-2, 1-6 e 6-1.

O terceiro e último ponto dos Países Baixos foi conseguido na vitória da dupla Vedder e Koevermans diante de Ana Filipa Santos e Francisca Jorge, na vertente de pares, por 2-1, com os parciais de 6-1, 1-6 e 10-7.

No último lugar da «Pool B», Portugal tem agora encontro marcado com a Noruega, na próxima quinta-feira e com a Bulgária, no sábado. As duas seleções derrotadas serão despromovidas ao Grupo II desta «Billie Jean King Cup».