Há 34 min
Ténis: Jaime Faria vence e garante presença no Roland Garros
Português leva a melhor sobre Lukas Neumayer na última ronda de qualificação para o Grand Slam
Jaime Faria garantiu presença na fase final do Roland Garros depois de vencer, esta quinta-feira, o tenista austríaco Lukas Neumayer (2-0).
O português entrou melhor na partida e conseguiu levar a melhor no primeiro jogo de serviço de Neumayer, confirmando o parcial de 3-0 no set. Jaime Faria acabou mesmo por vencer o set inicial por 6-3.
O segundo jogo foi mais disputado de parte a parte, chegando a ser necessário o tie-break para definir o vencedor. O tenista luso desperdiçou quatro «matchpoints», mas acabou mesmo por fechar a partida no quinto ponto decisivo, com um parcial de 7-6 (11-9).
Jaime Faria segue assim para o quadro final de Roland Garros que terá início no dia 24 de maio.
Assista aqui ao ponto decisivo de Jaime Faria:
