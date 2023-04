Rafael Nadal revelou esta quinta-feira que a recuperação da lesão muscular na perna esquerda está a demorar mais do que o esperado e ainda não sabe quando vai regressar aos «courts».

«Como sabem, contraí uma lesão importante na Austrália. Inicialmente, o período de recuperação seria de seis a oito semanas e já vamos em 14. A realidade é que a situação não é a que esperávamos. Segui todas as indicações médicas, mas, por algum motivo, a evolução não foi a que nos disseram no início e encontro-me numa situação que é difícil», referiu o tenista espanhol no Instagram.

O maiorquino lesionou-se a 18 de janeiro no Open da Austrália e desde então não voltou a jogar.

«As semanas estão a passar e tinha a ilusão de poder jogar torneios que são os mais importantes da minha carreira, como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros e, para já, falhei Monte Carlo e Barcelona», vincou, antes de confirmar que não vai marcar presença em Madrid, no Masters 1.000 que arranca na próxima semana.

A presença de Nadal em Roland Garros também está em dúvida.

«Não posso trabalhar o que necessito para competir. Estava a treinar, mas há uns dias decidimos alterar um bocadinho o rumo, fazer outro tratamento e ver se as coisas melhoram para tentar chegar a algum sítio. Não posso avançar prazos, dir-vos-ia se soubesse, mas não sei. Esta é a situação atual», disse ainda o antigo número um mundial.

O espanhol assegurou ainda que vai «tentar ter a atitude certa» para «ter a oportunidade de competir em algum dos torneios que faltam na temporada de terra batida».