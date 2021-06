Rafa Nadal continua imparável em Roland Garros. O número três da hierarquia mundial qualificou-se para os quartos de final do major francês ao bater o jovem italiano Jannik Sinner em três sets ao cabo de mais de duas horas de encontro.



A primeira partida foi a mais equilibrada com o número 19 do mundo a quebrar o saque ao espanhol por duas vezes seguidas. O tenista transalpino serviu para fechar o primeiro parcial a 5-4, mas foi quebrado e acabou por perder o set.



Rafa acabou por impor a sua lei no segundo set e triunfou por 6-3. O último parcial foi o mais desequilibrado com o maiorquino a aplicar «uma bicicleta» a Sinner: 6-0.



Nadal, que ainda não perdeu qualquer set no pó de tijolo de Paris, vai defrontar Diego Schwartzman nos quartos de final de Roland Garros. O jogador argentino também ainda não perdeu qualquer parcial este ano em Paris e esta segunda-feira derrotou o alemão Jan Lennard Struff por 7-6(9), 6-4 e 7-5 depois de ter estado a perder 5-1 no primeiro set.