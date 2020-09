Os tenistas Rafael Nadal e Dominic Thiem garantiram, esta quarta-feira, a qualificação para a terceira ronda de Roland Garros, após vencerem, respetivamente, MacKenzie McDonald e Jack Sock, ambos ao fim de três sets.

Nadal, segundo cabeça de série e segundo do ranking mundial, eliminou o norte-americano McDonald (236.º) em uma hora e 42 minutos, com os parciais de 6-1, 6-0 e 6-3. Na próxima ronda, o espanhol encontra o japonês Kei Nishikori ou o italiano Stefano Travaglia, que ainda se defrontam à hora da publicação desta notícia.

Já Thiem, terceiro do ranking, bateu Sock (310.º) em duas horas e 24 minutos, com os parciais de 6-1, 6-3 e 7-6 (8-6). Na terceira ronda, o austríaco encontra o norueguês Casper Ruud (25.º), que venceu o norte-americano Tommy Paul em cinco sets (6-1, 1-6, 6-3, 1-6 e 6-3).

Continuam assim em prova os dois finalistas da última edição de Roland Garros, a de 2019, que Nadal venceu a Thiem.

No quadro principal feminino, o dia ficou marcado pela desistência de Serena Williams, antes de encontrar a búlgara Tsvetana Pironkova, em jogo da segunda ronda. Mais tarde, a norte-americana, que vê adiado o sonho de igualar o 24.º título de ‘majors’ de Margaret Court, explicou a saída devido a uma lesão no tendão de Aquiles, contraída no Open dos Estados Unidos.

«O meu tendão de Aquiles não teve tempo de recuperar desde o US Open», explicou.