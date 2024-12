Rafael Nadal terminou a carreira de tenista profissional há pouco mais de um mês e meio, mas no horizonte já tem definidas as prioridades para a sua vida fora dos courts.

Em declarações ao «The National», o espanhol referiu que um dos seus principais objetivos passa por «levar o ténis» até aos quatro cantos do mundo, mas que para já está apenas focado em desfrutar da vida, algo que não conseguiu fazer enquanto profissional. Rafael Nadal é um dos embaixadores da Federação Saudita de Ténis e na mesma entrevista deixou rasgados elogios à evolução do ténis no país.

«O meu pai perguntou-me o que queria fazer depois do ténis, se queria relaxar e aproveitar a vida ou continuar a trabalhar e fazer coisas. Respondi-lhe que não consigo parar, preciso de objetivos na minha vida. Quero passar tempo com a família e amigos, trabalhei muito desde criança então preciso de um tempo para desfrutar da minha vida», começou por referir.

«Ser embaixador da Federação Saudita de Ténia é uma oportunidade de conhecer uma cultura diferente. Permite-nos promover o ténis numa região onde a modalidade está a crescer e é essa a nossa função como embaixadores, espalhar o ténis pelo mundo. A Arábia é uma região que se abriu ao mundo nos últimos anos, por isso quero aproximar o ténis das novas gerações», acrescentou.