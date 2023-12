Rafael Nadal regressou este domingo aos courts no torneio de Brisbane, na Austrália, quase um ano depois do último jogo. O antigo número um mundial jogou ao lado do seu treinador Marc Lopez, tendo sido derrotados pelos australianos Jordan Thompson e Max Purcell, por duplo 6-4.

O tenista espanhol prepara agora o regresso em singulares, em que vai ter como adversário o austríaco Dominic Thiem. Vencedor de 22 Grand Slams, Nadal, que teve de ultrapassar uma grave uma lesão na perna esquerda, admitiu que esta pode ser a última época.

«O problema de dizer que esta vai ser a minha última época é que não posso prever a 100 por cento o que vai acontecer no futuro. É por isso que digo provavelmente. Obviamente, há uma grande percentagem de que esta vai ser a minha última época a jogar aqui na Austrália. Mas se eu estiver aqui no próximo ano, não me digam: "Disseste que (esta vai ser) a tua última época", porque eu não disse isso», afirmou o tenista de 37 anos.

«Não posso prever se o meu corpo me vai permitir desfrutar do ténis tanto quanto desfrutei nos últimos vinte anos. Não sei se o meu corpo me vai permitir ser competitivo. Não no sentido de ganhar grandes eventos, mas no sentido de me fazer feliz, de me sentir competitivo, de ir para o campo e sentir que posso competir com qualquer pessoa», completou.