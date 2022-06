O tenista espanhol Rafael Nadal começou um período caseiro de manutenção física, esta quarta-feira, depois de ter sido submetido a um tratamento de radiofrequência ao pé esquerdo.

«Rafa já está em casa e vai passar três ou quatro dias com atividade física normal de manutenção. Não descartamos que um segundo tratamento possa ser realizado, dependendo da evolução na próxima semana», informou a assessoria de imprensa do maiorcano.

O tratamento foi realizado numa clínica de Barcelona e prende-se com o problema de saúde de Nadal, síndrome de Müller-Weiss, uma doença degenerativa que tem marcado os últimos meses da carreira do tenista pelas dores excessivas que causa.

Após o período de descanso, o número quatro do ranking ATP vai «retomar os treinos em função da evolução do tratamento».

No passado domingo, Nadal arrecadou o 14.º título em Roland Garros e elevou para 22 o recorde de Grand Slams. Tem agora mais dois do que o sérvio Novak Djokovic, líder da hierarquia mundial, e do que o suíço Roger Federer.