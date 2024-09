Rafael Nadal anunciou, esta quinta-feira, a desistência da Laver Cup, torneio que junta os melhores tenistas europeus frente a uma equipa do resto do Mundo.

«Estou muito desapontado em anunciar que não poderei competir na Laver Cup. É uma competição por equipas e, para realmente apoiar a Europa, preciso de fazer o melhor e, neste momento, há outros jogadores que podem ajudar à vitória», referiu em comunicado.

O torneio de ténis disputa-se entre 20 e 22 de setembro, em Berlim.

Desde os Jogos Olímpicos Paris 2024, em agosto, que o tenista de 38 anos não pisa qualquer court. Na altura foi afastado, juntamente com Carlos Alcaraz, na segunda ronda da categoria de pares.

A statement from @RafaelNadal regarding Laver Cup Berlin 2024: “I’m really disappointed to share that I won’t be able to compete at the Laver Cup in Berlin next week.



This is a team competition and to really support Team Europe, I need to do what’s best for them and at this… pic.twitter.com/Y9i0T61kbA