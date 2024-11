Rafael Nadal terminou, esta terça-feira, a carreira de tenista profissional.

Aos 38 anos, o espanhol participou na Taça Davis ao serviço de Espanha e acabou por ser eliminado, juntamente com Carlos Alcaraz, Roberto Mautista Agut, Pedro Martínez e Marcel Granollers na ronda inaugural, frente aos Países Baixos.

Após o encontro, Nadal recebeu a merecida homenagem, com mensagens de algumas das maiores figuras do ténis mundial, como Federer, Djokovic e Serena Williams. Com muitos sonhos conquistados, mais do que podia pedir, o espanhol quer apenas ser lembrado como «um bom rapaz de uma pequena vila em Maiorca».

«Tenho de agradecer a tanta gente que é difícil começar. Foram 20 anos de carreira em que o público sempre me ajudou, tanto nos momentos bons como nos momentos maus. Senti-me um sortudo por todo o carinho que recebi em todo o mundo, especialmente em Espanha. Dei tudo o que tinha nesta Taça Davis e agradeço à equipa espanhola pela oportunidade de estar nestes últimos dias como profissional com a mesma», começou por referir.

«A verdade é que nunca queremos chegar a este momento, não estou cansado de jogar ténis, mas o corpo simplesmente não quer jogar mais. Há que aceitar a situação. Sou uma pessoa que acredita na continuidade e em manter as pessoas que me fazem bem. Foi o que tentei fazer ao longo da minha vida, não só como profissional, mas também na vertente pessoal, com toda a minha família», acrescentou.

«Tentei esforçar-me todos os dias para ser melhor e cumprir os meus objetivos. De alguma maneira tentei ser uma boa pessoa, que para mim é o mais importante neste mundo. Saio tranquilo porque sei que deixei um legado, não só no desporto, mas também fora dele», concluiu o tenista espanhol.

Ao longo da carreira, Nadal conquistou 92 títulos, com destaque para os 22 Grand Slams e mais concretamente as 14 vitórias em Roland Garros, mais do que qualquer outro na história da competição.