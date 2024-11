Rafael Nadal despediu-se esta terça-feira dos courts ao colocar um ponto final na carreira de tenista.

Ícone do desporto, o atleta de 38 anos foi saudado com carinho por toda a carreira que fez.

Nas redes sociais, várias páginas de renome publicaram vídeos a relembrar os feitos de Rafael Nadal. Com emoção à mistura, são vários os momentos inesquecíveis da lenda do ténis.



Ao longo da carreira, Nadal conquistou 92 títulos, com destaque para os 22 Grand Slams e mais concretamente as 14 vitórias em Roland Garros, mais do que qualquer outro na história da competição.

Ora veja: