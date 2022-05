Carlos Alcaraz continua a subir de forma vertiginosa no mundo do ténis, e esta segunda-feira já ocupa o sexto lugar do ranking ATP.

O tenista espanhol de 19 anos sobe três lugares na hierarquia depois da vitória no Masters 1000 de Madrid, o segundo Masters 1000 que vence esta temporada, depois de Miami.

À sua frente, Alcaraz tem agora Stefanos Tsitsipas (5.º), Rafael Nadal (4.º), Sascha Zverev (3.º), Daniil Medvedev (2.º) e Novak Djokovic (1.º).

Nota ainda para Nadal, que torna-se assim no terceiro tenista da história com mais semanas no top 100: 927. Está apenas atrás de Federer (1.159) e Andre Agassi (1.019).

De resto, João Sousa continua a ser o único português no top 100, apesar de ter caído uma posição, para 83.º. Nuno Borges é 132.º, Gastão Elias ocupa o 155.º e Pedro Sousa é 293.º.

Nos pares, Francisco Cabral e Nuno Borges, que venceram o challenger de Praga, continuam a subir posições: estão agora no 75.º e 85.º lugares, respetivamente.

No quadro feminino, Iga Swiatek continua a liderar o ranking WTA, mas há uma alteração no top3: a checa Barbora Krejcikova subiu ao segundo lugar e relegou a espanhola Paula Badosa para terceiro.