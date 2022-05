Depois de se terem tornado na primeira dupla portuguesa a vencer o Estoril Open, Francisco Cabral e Nuno Borges entraram esta segunda-feira oficialmente no top 100 do ranking mundial de pares.



Cabral sobe ao 80.º lugar na hierarquia ATP após subir 26 posições na tabela enquanto Borges é 99.º classificado, saltando 28 lugares no ranking, liderado pelo britânico Joe Salisbury, seguido do norte-americano Rajeev Ram e do croata Mate Pavic.

Os dois jovens nortenhos conquistaram juntos oito títulos challengers nos últimos 12 meses e receberam um wild card para disputarem o primeiro torneio ATP, no Clube de Ténis do Estoril, após Francisco Cabral ter alcançado seu nono troféu challenger na companhia do polaco Szymon Walkow.

Após o triunfo histórico na final do Estoril Open, pelos parciais de 6-2 e 6-3, Francisco Cabral e Nuno Borges, ambos de 25 anos, atingiram o melhor ranking da carreira, sendo que o melhor português, na variante de pares, foi João Sousa, quando alcançou o 26.º posto, em maio de 2019.



No ranking de singulares, Novak Djokovic segue na liderança numa semana em que não houve qualquer alteração nos dez primeiros. Sousa continua a ser o número um português ao figurar na 82.ª posição.

Nuno Borges, que perdeu na segunda ronda do Estoril Open, desceu um lugar, para o 132.º posto, ao passo que o argentino Sebastián Báez, campeão na terra batida do Clube de Ténis do Estoril, subiu 19 lugares e é 40.º classificado.

Gastão Elias, após ter sido afastado na fase de qualificação do único ATP 250 português, é 153.º colocado, enquanto Frederico Silva desceu ao 242.º posto, à frente de Pedro Sousa, no 296.º lugar, e Gonçalo Oliveira, na 300.ª posição.

Entre as senhoras, a hierarquia mundial continua a ser comandada pela polaca Iga Swiatek, num dia em que a espanhola Paula Badosa se tornou número dois mundial, alcançando o seu melhor ranking de sempre, e a checa Barbora Krecikova desceu ao terceiro lugar.