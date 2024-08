Nuno Borges subiu esta segunda-feira à 39.ª posição do ranking ATP e alcançou assim o melhor lugar da carreira.

Aos 27 anos, o tenista tornou-se também o segundo português de sempre a entrar no «top-40», apenas superado por João Sousa, que chegou ao 28.º lugar. Esta subida no ranking surge com alguma naturalidade, já que Nuno Borges conquistou recentemente o Torneio de Bastad, após vencer Rafael Nadal.

Na liderança da tabela mantém-se o italiano Jannik Sinner, com Novak Djokovic a permanecer na segunda posição e Carlos Alcaraz no terceiro posto. Quanto à vertente feminina, Iga Swiatek continua na liderança do ranking WTA.