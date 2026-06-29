Ténis: Nuno Borges reentra no top-50 do ranking ATP
Tenista português sobe ao 48.º posto
Tenista português sobe ao 48.º posto
O português Nuno Borges reentrou no top-50 do ranking mundial, esta segunda-feira, precisamente no dia em que se estreia em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.
Depois de ter chegado às meias-finais em Maiorca, o maiato subiu cinco posições e fixou-se no 48.º posto da hierarquia ATP.
Já Jaime Faria, que também assegurou a presença no quadro principal de Wimbledon, desceu um lugar, para 99.º.
Henrique Rocha, por sua vez, mantém o 122.º lugar, num ranking que segue sem alterações no topo, com o italiano Jannik Sinner na liderança, à frente do espanhol Carlos Alcaraz e do alemão Alexander Zverev.
No ranking feminino, Francisca Jorge continua a ser a melhor portuguesa, apesar de ter descido ao 233.º posto, à frente da sua irmã Matilde Jorge, que é 285.ª.