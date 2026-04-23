A partir desta quinta-feira e até 30 de abril, o estádio do Real Madrid coloca o futebol em pausa e veste-se a rigor para o Masters 1000 de Madrid. A esse propósito, Jannik Sinner e Bellingham uniram forças para um “particular” com Rafa Nadal e Courtois no Santiago Bernabéu. Ao centro, no lugar de juiz, ficou Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

Momentos depois, as tenistas Iga Swiatek e Linda Caicedo completaram a constelação.

Os portugueses Nuno Borges e Jaime Faria já foram eliminados do Masters 1000 de Madrid.

No quadro masculino, o norueguês Casper Ruud (15.º do Mundo) é o campeão em título e disputa os “32-avos” na manhã de sábado, ante o espanhol Jaume Munar (38.º mundial). Por sua vez, o italiano Sinner – líder do ranking ATP – disputa os “32-avos” na tarde desta sexta-feira, ante o francês Benjamin Bonzi (104.º).